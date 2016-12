SBK, Misano: Davide Giugliano vola nel terzo turno di libere

E' una questione di orgoglio italiano. Un testa a testa che apre un fine settimana torrido in pista, quando piacevole per i tifosi sulle tribune di Misano. La Superbike sbarca in riviera, entrando nel vivo per preparare la Superpole e le gare di domenica. Quindi scatenato Davide Giugliano che trova la velocità e l'orgoglio per piazzare la sua Panigale davanti a tutti.



Anche davanti alle Aprilia che sembrano leggermente più in forma nella prestazione assoluta. Con tanto di Melandri carico e galvanizzato ancora dalla prestazione malese, motivato a ripetersi e mettersi tutti dietro. Ma attenzione a Guintoli e Baz, che non sono affatto lontani, con Davies altrettanto pericoloso alle loro spalle. Tutti raccolti in meno di 3 decimi. Mentre si nasconde, apparentemente, il campione del mondo Sykes, lontano 4 decimi dalla vetta. Distacco recuperabile in qualifica, quando l'esperto inglese sarà un avversario temibile per tutti.