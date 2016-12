Superbike, Giugliano beffa Sykes e Melandri

La sessione è stata interrotta a 12'20" dalla fine a causa di un problema tecnico alla MV Agusta dello svizzero Savary e poco dopo per l'olio lasciato in pista dalla Ebr di Yates. Una doppia interruzione che non ha impedito ai piloti di migliorare i propri crono nei minuti finali. Minuti finali che hanno regalato scintille, con i primi sette piloti capaci di scendere sotto il muro dell'137". E alla fine a spuntarla è stato Giugliano con una Ducati a suo agio sulla pista intitolata a Simoncelli. Dopo le sofferenze di Sepang, qui sia lui sia Davis potrebbero finalmente lottare per la vittoria sino alla fine. Anche perché sembrava che l'Aprilia potesse ripetere la doppietta malese e invece solo Marco Melandri è stato in grado di confermarsi nella sessione pomeridiana, mentre Guintoli ha incontrato qualche problema in più. Certo, bisognerà stare attenti a Tom Sykes, che, nonostante il polso destro dolorante per l'incidente con Baz due settimane fa, si è confermato l'uomo da battere. Ancora problemi, invece, per la Honda, con Jonathan Rea solo ottavo quando a Imola sembrava che avesse trovato la strada giusta per stare costantemente nelle posizioni di vertice. Bravo Niccolò Canepa (Ducati), 12° e migliore delle EVO, appena davanti ad Ayrton Badovini (Bimota) e Claudio Corti (MV Agusta). Buon rientro per Sylvain Barrier (Bmw), 20° e virtualmente qualificato per la Superpole, in attesa del terzo turno di prove libere. Tra i primi venti anche Matteo Baiocco e Ivan Goi, wild card con la Ducati. Il sostituto di Scassa, Riccardo Russo, ha chiuso 25°.