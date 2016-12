Superbike, Melandri parte forte a Misano

I rispettivi compagni di team Giugliano e Baz hanno prededuto le Suzuki di Lowes e Laverty, con Rea (Honda) nel mezzo ed Elias (Aprilia) a chiudere la "top ten". Una prima sessione molto tirata, con i primi nove piloti racchiusi in un secondo, anche se Melandri e Guintoli hanno mostrato fin dall'inizio un passo molto veloce. Insomma, il weekend della Riviera è iniziato con il piede giusto soprattutto per Melandri, costretto a recuperare punti su Sykes se vuole tornare in corsa per il titolo. La milgiore delle Evo è la Ducati di Niccolò Canepa, 12°, mentre tra i primi venti ci sono anche Ayrton Badovini (14°) con la Bimota, la wild card Ivan Goi (15°) e Claudio Corti (20°) con la MV Agusta. Il rientrante Sylvain Barrier (Bmw) è 18°, Riccardo Russo, sostituto dell'infortunato Scassa sulla Kawasaki di Pedercini, 25°.