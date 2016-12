Superbike: Melandri celebra i Mondiali con un casco nuovo

Anche in Superbike si celebrano i Mondiali di calcio in Brasile. Marco Melandri, in occasione della prova di Misano, sfoggerà un casco tutto nuovo: da un lato il riccio portafortuna si aggrappa alla bandiera del Brasile, mentre un tucano palleggia sul tricolore italiano; sul retro tante stelle (ripresa di quelle della bandiera brasiliana) a ricordare la pluralità delle altre nazioni partecipanti. Il pilota dell’Aprilia è reduce da una straordinaria doppietta a Sepang e adesso vuole dare continuità ai suoi risultati. In classifica piloti è a quota 147, un po' staccato rispetto a Sykes, Guintoli, Rea e Baz. Dopo un avvio non esaltante di stagione, Melandri sembra aver trovato il feeling giusto con la sua RSV4 ed è pronto a dare del filo da torcere a chi lo precede.