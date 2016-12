Superbike, festa Bimota prima di Misano

Prima di fare tappa a Misano per la settima prova del Mondiale Superbike, la Bimota si è impegnata in un fine settimana di festeggiamenti: sul nuovissimo circuito Tazio Nuvolari a Cervesina si è infatti svolto il Bimota Experience Weekend Il BEW è stato l’evento più importante della storia recente di Bimota: 62 le persone dello staff impegnate nella gestione, 350 le prove moto effettuate in pista/strada, 32 i giornalisti internazionali accreditati per una copertura totale di oltre 50 paesi, 120 i motociclisti che hanno potuto provare il tracciato con la propria moto, 8000 i m2 di paddock completamente utilizzati, oltre 20 i partner e gli sponsor impegnati, 5 le BB3 nuove di zecca a disposizione della stampa e dei motociclisti per le prove gratuite.