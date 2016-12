Superbike, livrea speciale per l'Aprilia a Misano

Livrea speciale per l' Aprilia nel round di Misano del Mondiale Superbike . Melandri e Guintoli guideranno infatti una RSV4 con gli stessi colori di quando, il 30 agosto 1987, Loris Reggiani, conquistò, proprio a Misano, la prima vittoria iridata per la Casa di Noale concludendo la gara delle classe 250 davanti a tutti con un margine di oltre sette secondi sul primo inseguitore. Quella storica vittoria diede al via a una cavalcata di trionfi che ha portato ad Aprilia 38 titoli iridati nel Motomondiale con 294 gran premi vinti, 5 Mondiali Superbike con 42 affermazioni in gara e altri 9 allori mondiali nelle discipline off-road. Il totale è di 52 Campionati del Mondo vinti negli ultimi 22 anni. . Nell'occasione anche meccanici, team e umbrella girls indosseranno una t-shirt speciale, riedizione della maglia del 1987.

Misano è tra l'altro la gara di casa per Marco Melandri, reduce dalla strepitosa doppietta malese che ne ha rilanciato le ambizioni nella lotta per il titolo. Il pilota di Ravenna punta ora a trovare continuità nei risultati per proseguire la sua rincorsa. "Sono davvero felice di arrivare a Misano dopo le vittorie in Malesia, e sono molto carico. Sono convinto di aver trovato il modo per sfruttare al meglio la mia Aprilia, quindi mi aspetto un weekend con tanti avversari ma che mi vedrà sicuramente competitivo. Ci terrei particolarmente a fare bene sia perché giochiamo in casa sia per valorizzare degnamente la livrea celebrativa della mia RSV4. Vi aspetto numerosi a Misano", ha detto.