Superbike, Barrier torna in pista a Misano

"Sono molto contento di poter rientrare e di aver finalmente concluso il mio percorso di recupero. Mi sento bene, non vedo davvero l’ora di essere di nuovo in sella alla mia BMW S 1000 RR e di poter tornare ai massimi livelli. Misano è una pista che mi piace e che mi fa venire in mente dei bei ricordi. Spero che possa essere un weekend positivo. Vorrei ringraziare BMW Motorrad Italia e tutto il team per avermi sostenuto e per avermi dato fiducia in questo periodo difficile. Ci tengo a ringraziare anche Leon Camier che, insieme al team, ha svolto un grande lavoro in questi mesi ed ha dato il massimo per portare la RR sempre ai primi posti della classe EVO", ha detto Barrier, di nuovo in sella la settimana prossima nel weekend del round italiano. Anche Andrea Buzzoni, general manager di BMW Motorrad Italia, ha voluto ringraziare Camier: "Bentornato a Sylvain, che sono sicuro ritroverà tutta la sua ben nota tenacia, competitività e talento. I test medici, come quelli in pista, ci confermano un percorso di recupero di successo. Vorrei ringraziare Leon Camier che, con grande professionalità e passione, ha lavorato da subito in piena sinergia con il team, disputando 5 gare del Campionato Mondiale SBK come replacement rider. Le 4 vittorie di categoria conseguite nel campionato EVO confermano le già conosciute qualità del pilota e la competitività del pacchetto tecnico e del team. Auguriamo a Leon un brillante futuro professionale, lo merita”.