Supersport: Jules Cluzel porta la MV Agusta in pole a Sepang

Grande risultato per la MV Agusta che con il francese Jules Cluzel stampa il giro veloce della Supersport a Sepang, in 2:08.331. Una beffa per Coghlan, 2° con la Yamaha per soli 93 millesimi. Più staccato invece Van Der Mark, che con la Honda resta a +0.630. Tanti invece i problemi tecnici che condizionano la prestazione della Kawasaki di Sofuoglu, 4° a +0.646. Chiudono la seconda fila due italiani: Rolfo (+0.830) 5° davanti a Zanetti (+1.163).