Superbike: Sylvain Guintoli firma la prima Superpole a Sepang

SP1 - E' Alex Lowes che porta la Suzuki GSX-R1000 in vetta nella prima parte della qualifica malese. L'inglese ferma il cronometro sul 2:05.038, precedendo le EVO di Salom (Kawasaki, +0.207) e Canepa (Ducati, +0.733). Appena dietro, la MV Agusta F4 RR di Corti (+0.821) che precede la Bimota BB3 EVO di Iddon (+0.974) e la BMW S1000RR EVO di Camier (+1.146). Caduto invece Badovini (Bimota, +1.770) che vanifica così le sue speranze di scalare la classifica.



SP2 - Ed è proprio la Suzuki di Lowes che s'imbizzarrisce, obbligando il pilota ad un rodeo duro quando imprevedibile. Fortunato nel restare in sella. Mentre Guintoli si porta subito al comando, girando senza stress in 2:03.581, e tenendo testa alle verdone di Baz e Sykes. Si fa vedere anche un carichissimo Elias, che sfrutta la sua RSV4 per allungare sulla Ducati di Giugliano che lo segue. Detto che la moto di Noale sembra molto efficace sui lunghi rettilinei di Sepang, ma non entusiasma Melandri, che non trova il feeling sul davanti e resta un po' nelle retrovie.



Questa la situazione a 3 minuti dal termine, quando tutti tornano in pista per la sfida decisiva. Quella dove ci si gioca davvero la griglia di partenza. Ed è proprio Melandri che si lancia, sfruttando tutta la sua esperienza sulla pista malese, cercando un colpo di reni che lo riporta in prima fila. Mentre spinge fortissimo Baz. Decisamente troppo forte, visto che vanifica un tempone importante, scivolando all'ultima curva. Finale frenetico, con Guintoli che restiste agli attacchi e resta al comando. Schiacciato in carena Sykes si porta però in scia e s'infila abilmente tra l'Aprilia e la Ducati. Visto che proprio Giugliano agguanta un'ottimo terzo posto, nonostante la 1199 Panigale R non sia ancora al top col setting. L'ultimo brivido tocca ad Elias, che con l'Aprilia del team Red Devils si porta in quarta piazza, proprio davanti alla RSV4 Factory di Melandri.