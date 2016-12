Superbike, Gp Malesia: libere, Guintoli beffa Melandri

Da applausi le libere di Marco Melandri, costretto a fare i conti con un problema tecnico alla sua Aprilia ufficiale che non gli ha impedito di conquistare il miglior tempo nella prima frazione di libere. A spezzare il dominio della casa di Noale è Davide Giugliano che, in sella alla sua Ducati, si piazza in quarta posizione grazie al tempo di 2'05"278 ottenuto nella seconda sessione: il 24enne pilota romano precede la Kawasaki del campione del mondo in carica (e leader della classifica piloti) Tom Sykes. Quinto tempo per la Suzuki dell'irlandese Eugene Laverty che accusa un ritardo di soli 260 millesimi da Guintoli, a conferma del grande equilibrio che ha caratterizzato le prime due sessioni di libere. Settima la Ducati di Chaz Davies, ottava la Honda di Jonathan Rea, nona la Kawasaki di Loris Baz. Completa la top ten la Suzuki di Alex Lowes.