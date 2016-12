Superbike: Tom Sykes vince anche gara2 e vola nel mondiale

Ancora le Aprilia, subito incisive al via di gara2. E' Guintoli che prende il comando, con Melandri in scia e un Lowes molto carico che si porta in terza piazza. Un avvio ad alta tensione, quando Baz entra a "gamba tesa" proprio su Lowes, creando scompiglio e contatti a ripetizioni nel gruppetto degli inseguitori. Gente che deve mettercela tutta per restare in piedi, dove chi ne fa le spese è Giugliano, che rischia la caduta, gira largo, ma riprende la via della corsa. Sykes intanto si porta in quinta piazza, con dietro proprio il ducatista italiano che inizia così una furibonda rimonta, passando Laverty e andando alla caccia del sesto posto di Rea.



Al comando prende margine Guintoli, che gestisce l'assalto di Melandri, Baz e Lowes. Ma il pasticcio è dietro l'angolo: Lowes infatti arriva lungo e tocca Melandri nell'inserimento del rampino. Entrambi finiscono a terra, imitati pochi istanti dopo da un Laverty troppo sopra le righe, che si sdraia in solitaria nella via di fuga. Sylvain resta dunque a fare la lepre, con Kawasaki di Baz e Sykes incollate negli scarichi a fare da seguigi da caccia. Mentre spinge forte Giugliano, che prova a ricucire il distacco e prendere i primi tre.



E' quindi Baz che, poco prima della metà gara, rompe gli indugi e prima impenna, poi passa Guintoli. Il francese prova a rispondere, ma non riesce. Bagarre che vede inserirsi lesto il terzo incomodo, Sykes, che in un colpo solo ne passa due, e si porta al comando della corsa! Non pago, Tom poi allunga subito, con il compagno di marca che sulle prime prova a tenere il passo. Perde invece terreno il francese di Aprilia, che gestisce il distacco da Giugliano che si fa sotto. Dietro è lotta serrata anche per il quinto posto tra Davies e Rea. Incredibile invece la prestazione delle Bimota, con Badovini che prova a tenere l'ottavo posto davanti a Iddon, ma dietro arriva Elias.



Il finale è una cavalcata solitaria di Sykes, con Baz che deve accontentarsi ancora della medaglia d'argento, piegandosi allo strapotere del campione del mondo. Tom, che nella gara di casa raddoppia il dominio già visto nel 2013, dando il via alla sua fuga nella classifica iridata, con 185 punti, proprio davanti al compagno di marca. Loris, che con 159 punti si trova alla pari con Rea, mentre Guintoli si ferma a 148.