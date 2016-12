Superbike: Tom Sykes rimonta e vince in gara1 a Donington

E' una partenza ad alto tasso di adrenalina, quella che vede scattare alla grande le Aprilia di Guintoli e Melandri. Un tandem marcato stretto da Lowes e dalle due Honda di Haslam e Rea. Subito tutti arrembanti, insieme a Baz e alle Ducati di Giugliano e Davies. Intanto Elias fa da tappo ad un Sykes, che sulle prime resta nel traffico. Primi giri di lotta serrata per il comando della corsa, dove anche Lowes prova a mettersi davanti a tutti. Ma le posizioni si sgranano in fretta, con Giugliano che trova anche un testa-a-testa con Melandri, entrambi decisi a non farsi da parte. Intanto escono di scena Iddon e Laverty, finiti nella ghiaia, mentre Sykes s'inventa una rimonta al galoppo.



Sette giri dal termine e Baz è stabilmente al comando con Giugliano e Lowes alle costole. Purtroppo per l'italiano arriva la terza caduta di fila in tre weekend di gara, con l'anteriore della Panigale 1199R che si chiude nella variante, mandando prematuramente nello spogliatoio Davide. Tre giri dal termine e Baz si ritrova braccato dal compagno di box, nonché campione del mondo, Sykes. Bravissimo a recuperare terreno a colpi di giri veloci, passando prima Lowes, e poi lasciandolo in terza piazza e rifilandogli distacchi importanti. Non indugia Tom, forte di una ZX-10R molto stabile e performante, che non attende e infila Baz. Il francese, però, risponde senza aspettare, determinato a vendere cara la pelle. Ne scaturisce un bel botta-e-risposta tra compagni di box, entrambi motivatissimi a portarsi a casa la vittoria.



Alla fine, però, Baz gira un po' troppo largo, aprendo la porta alla fuga per la vittoria di Sykes. Il numero 1 infatti va a prendersi un successo non scontato, ma su cui aveva già scommesso in griglia "King" Carl Fogarty. Tom recupera così anche la testa del mondiale, con 160 punti, rimettendo dietro Rea a 149, e allungando proprio su Baz a 139. Quest'ultimo subito pronto per la rivincita in gara 2... Si accontenta invece del quarto posto Melandri, arrivato al traguardo con +11.8 di ritardo. Perde invece la volata finale Canepa, passato all'ultimo da Salom, che con la Kawasaki è il miglior pilota EVO in pista. Detto che Badovini (10°) e la Bimota corrono appunto "fuori classifica", in attesa dell'omologazione della BB3.