Superbike: Luca Scassa cade e si infortuna nei test del Mugello

Povero Luca Scassa, non gliene va bene una. A febbraio, nei test che precedevano la prima gara della Superbike a Phillip Island, era caduto fratturandosi il bacino. Il pilota del team Pedercini era stato chiamato a sostituire l’infortunato Danilo Petrucci in sella alla Aprilia ART MotoGP del team Iodaracing nel prossimo week-end a Le Mans. Ma durante il test organizzato al Mugello dalla casa veneta (in pista ieri e oggi Max Biaggi) il pilota aretino è incappato in un brutto high-side alla curva 2, procurandosi la frattura del collo del femore della gamba destra. Scassa è attualmente ricoverato in ospedale e ovviamente ne avrà per un bel po'.