Superbike: Jonathan Rea trionfa anche in gara2 a Imola

Rea replica la partenza fulmine di gara1, sempre con le Aprilia alle costole. Ma è un Giugliano spettacolare che entra come un demonio alla Tosa e si porta in terza posizione. Dietro Sykes, Davies e Baz. Tre giri subito tirati, con Sykes che rompe gli induci e va ad infilare Melandri, portandosi in quarta piazza. Alle loro spalle Davies deve sudare per resistere agli attacchi di Baz. Seguono le Suzuki in tandem, poi Haslam che entra nella top ten liberandosi di Elias.



Son dolori per Melandri, che si vede passare in stereo anche da Davies e Baz. Un'infilata pesante, in variante, per un duo impegnato a non perdere terreno da Sykes. Tom che tiene nel mirino Guintoli, ma deve coprirsi le spalle dall'arrivo di Chaz e Loris. Due che letteralmente risucchiano anche Giugliano, relegato al sesto posto. E' un calvario vero per Melandri, in crisi prestazionale, che si vede passare anche della Suzuki e da Elias, finendo in decima piazza.



E' un finale teso, con Sykes che si porta in scia a Guintoli, tirandosi dietro anche Davies. Mentre Baz perde metri preziosi. Una lotta serrata per il podio, con Rea che intanto cavalca tranquillo al comando. Ma è ancora Chaz che punta Tom e lo passa con una manovra affilata, sempre in variante. Si ferma intanto anche Canepa, ancora con un problema tecnico, che costringe l'italiano a parcheggiare la sua Ducati EVO lungo la pista. Tre giri al termine e Davies è scatenato e attacca Guintoli, che non può resistere. Prova invece a tenersi la quarta piazza Sykes, che si vede affiancato dal compagno di box, Baz. Il giovane francese non ha però timori reverenziali e affonda il colpo, togliendo la posizione al campione del mondo.



Sventola la bandiera a scacchi, con Rea che autografa una doppietta importante, che certifica la rinascita della Honda tornata al top delle prestazioni. Complice un lavoro efficace sull'elettronica, ma anche sulla flessibilità del telaio e la gestione dei motori rispetto alla concorrenza. Davies conferma invece la crescita della Ducati, 2° davanti a Guintoli, che chiude il podio nonostante le difficoltà dell'Aprilia. Si accontenta infine del quinto posto Sykes. "Giornata no" per l'inglese, che si vede precedere da Baz e perde anche la leadership del mondiale.