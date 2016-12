Superbike: Jonathan Rea domina in gara1 a Imola

Rea firma una partenza esplosiva come un tuono, subito marcato dalle due Aprilia di Melandri e Guintoli, e con la Ducati di Davies in scia. Le Kawasaki sono lì con loro, seguite poi da Giugliano. In un accesso di fiducia, però, tira dritto Guintoli, che perde posizioni, ma rientra e riesce a restare col grupo dei primi. Poco dopo sbaglia anche Melandri, che lascia Davies e Sykes alle spalle di un Rea ormai impegnato in un efficace tentativo di fuga. L'Aprilia non appare a punto col setting, muovendosi molto, troppo, e costringendo i suoi piloti ad impegnarsi parecchio per tenere il passo dell'agguerrita concorrenza.



Con Rea stabilmente al comando, sono quindi Davies, Sykes, Guintoli e Baz, che si trovano in lotta per il podio. Melandri deve invece cedere il passo a Giugliano. Ma è ancora Guintoli che sferra un attacco deciso e si porta al secondo posto. Mentre finisce la gara di Canepa, messo k.o. da un problema al freno: ritirato dopo un dritto a gran velocità di quelli da mettere paura.



Parte invece secco l'anteriore della Ducati e Giugliano che vola nella polvere, vedendo sfumare così una bella rimonta. Ultimi giri con Davies che passa Guintoli e gli sfila la seconda piazza, imitato subito da Sykes. Tom prova ad infilare l'Aprilia, ma finisce dritto, tagliando la variante. Posizione ceduta poco dopo, con una manovra che innesca però una bagarre a quattro piloti, gomito-a-gomito in variante. Un duello da cui emerge ancora Davies, che precede Sykes, bravo a riprendersi ail terzo posto. Non resiste invece Guintoli, che nelle ultime curve si vede beffare anche da Baz. Più staccato invece Melandri non riesce a tenere il passo, costretto a gestire la sesta piazza con le Suzuki di Laverty e Lowes dietro, ma lontane. Finisce con Rea che passa sotto la bandiera a scacchi con oltre +4"5 di vantaggio, sul podio con Davies e Sykes. Nel mondiale Tom resta leader con 124 punti, ma alle sue spalle arriva proprio Rea con 114.

Risultati: 1. Rea (Honda) 19 giri/93.784 km in 34'14.829 media 164.307 km/h; 2. Davies (Ducati) 4.511; 3. Sykes (Kawasaki) 6.492; 4. Baz (Kawasaki) 8.434; 5. Guintoli (Aprilia) 9.134; 6. Melandri (Aprilia) 14.925; 7. Laverty (Suzuki) 19.973; 8. Lowes (Suzuki) 21.582; 9. Elias (Aprilia) 28.781; 10. Haslam (Honda) 31.245; 11. Camier (BMW) 40.996; 12. Salom (Kawasaki) 55.372; 13. Scassa (Kawasaki) 55.899; 14. Guarnoni (Kawasaki) 1'04.402; 15. Andreozzi (Kawasaki) 1'23.074; 16. Foret (Kawasaki) 1'23.324; 17. Morais (Kawasaki) 1'36.763; 18. Corti (MV Agusta) 1'36.942; 19. Sebestyen (BMW) 1'43.545; 20. Toth (BMW) 1'43.819; RT. Giugliano (Ducati); RT. Fabrizio (Kawasaki); RT. Yates (EBR); RT. Canepa (Ducati); RT. Goi (Ducati); NS. May (EBR); SH. Iddon (Bimota) 55.174; SH. Badovini (Bimota).