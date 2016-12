Supersport: Jules Cluzel e la MV Agusta F3 675 in pole a Imola

E' una splendida MV Agusta F3 675 che si aggiudica la pole della Supersport con in sella il francese Jules Cluzel. Il tempo di 1:54.110 basta per relegare in seconda piazza Sofuoglu (Kawasaki, +0.216). Mentre è spettacolare la difesa di Zanetti, che con la sua Honda riesce a tenere il terzo tempo (+0.333), resistendo a Coghlan (Yamaha, +0.414) e Tamburini (Kawasaki, +0.601) che lo seguono. Chiude invece la top ten Rolfo con la Kawasaki.