Superbike: Jonathan Rea firma la Superpole di Imola

Con un giro "pazzo" in 1:46.289, Jonathan Rea firma la Superpole di Imola . L'alfiere della Honda precede l'Aprilia di Guintoli (+0.265), che a sua volta beffa per 1 millesimo la Ducati di Giugliano (+0.266). Seconda fila per Davies (Ducati, +0.389), davanti a Melandri (Aprilia, +0.451) che tiene a bada il campione del mondo, Sykes (Kawasaki, +0.478). Seguono Baz (Kawasaki) e Laverty (Suzuki), a cui si accoda Canepa , 9° su Ducati Evo.

SP1 - Sono Canepa (1:48.359) e Camier (+0.115) che si aggiudicano abbastanza comodamente l'ingresso nella seconda fase della qualifica del Santerno. Una bella lotta tra EVO, da cui esce vincente la Ducati 1199 Panigale R, che ha la meglio sulla BMW S1000RR. Buona anche la prestazione di Goi che con la Ducati del team Barni si porta in scia, precedendo Salom ed Elias. Restano invece più staccati Badovini e Scassa, mentre chiude il gruppo un Fabrizio opaco, impensierito dall'imminente divorzio con il suo team.



SP2 - Si accende la lotta per la Superpole con la previsione di Max Biaggi, che dalla cabina di commento annuncia: "Il best lap di giornata si farà sul 46'". Preso! Visto che con uno spettacolare guizzo finale, un giro pazzo e allo stesso tempo coraggioso, l'inglese porta la Honda CBR1000RR davanti a tutti. Lasciando così Guintoli a bocca asciutta, nonché impensierito da quell'italiano arrembante che gli tiene il fiato sul collo. Ovvero Giugliano - dietro per 1 millesimo - che ricorda a tutti la sua voglia di fare risultato, di lottare senza esclusione di colpi in gara!



E' invece Sykes che delude un po' le attese, fermandosi al solo 6° tempo, anche se di fatto abbastanza vicino ai primi. Meno di mezzo secondo dalla vetta e a soli 27 millesimi dalla coda dell'Aprilia di Melandri che lo precede. Un bel duo unito nell'affiancare un Davies tonico, che dimostra tutta la crescita della moto di Borgo Panigale. Poco in forma anche Baz, solo 7°, ma capace di staccare di 7 decimi la EVO di Canepa. Niccolò compie però un mezzo miracolo nel risalire le posizioni e battere la Honda di Haslam, gemella di quella in Superpole. Leon, però, è risaltito in sella ad una CBR appena rimontata, dopo il duro strike del mattino.