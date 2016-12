Superbike, sempre alti gli ascolti in tv

Ascolti in crescita per il campionato del mondo Superbike, che ieri, domenica 28 aprile 2014, in occasione del Gran Premio d’Olanda, si è confermato l’evento motociclistico più seguito nel panorama televisivo italiano. Dal semaforo verde fino alla bandiera a scacchi, le due emozionanti manche, commentate dalla "voce" delle due ruote Guido Meda e dal campione del mondo Max Biaggi, hanno tenuto con il fiato sospeso un totale di 958.000 telespettatori, pari al 5.01% di share.