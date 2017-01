Superbike, Assen: Rea vince una gara2 lampo dopo il diluvio

Gara lampo di 10 giri soltanto, che si apre con una grande partenza di Rea. L'inglese della Honda si porta al comando davanti a Sykes, a sua volta marcato stretto dalle Aprilia di Melandri e Guintoli. Ed è il francese che non aspetta e infila la Kawasaki del campione del mondo, prendendosi la seconda piazza e andando alla caccia del leader della corsa. Un'esuberanza che, però, punisce Sylvain, che nel cambio di direzione perde il posteriore e viene lanciato nella via di fuga. Un salto che non demoralizza Guintoli, tornato stoicamente in pista 18°. Dietro, Giugliano in quinta piazza lotta con Lowes, che lo passa! Davide resta quindi in lotta con Baz e Davies, mentre cade Elias.



Rea prende il largo. Sykes invece prova a difendere il 2° posto facendo l'equilibrista, con Lowes che gli arriva in scia, tirandosi dietro Melandri e Giugliano. Il pilota della Suzuki è scatenato, spinge forte e riesce infilare Tom. Manovra imitata anche da Marco e Davide. Così Sykes si trova in quinta piazza con Baz alle sue spalle. Tre giri al termine a Giugliano sale virtualmente sul podio passando Melandri e firmando anche il giro veloce. Cade intanto Corti con la MV Agusta F4.



E' un finale ad eliminazione: cadono Camier e Lavery. Difende la terza posizione Giugliano in lotta con Melandri, che però pasticcia e finisce lungo in staccata. Ma la bandiera a scacchi sta già sventolando per Rea che vince e porta la CBR1000RR sul gradino più alto, davanti ad uno spettacolare Lowes che riporta sul podio la Suzuki. Tris completato dalla Ducati di Giugliano, che tiene giù dal podio Sykes. L'inglese però resta leader del mondiale con 108 punti davanti a Guintoli (96 punti), che stoicamente chiude con un bel 9° posto, nonostante la violenta caduta inziale. Infine, col 7° posto, Baz resiste in scia dei primi due nella classifica iridata.