Superbike: Sylvain Guintoli domina in gara1 ad Assen

La bandiera rossa esposta per olio in pista a pochi giri dalla fine, regala a Sylvain Guintoli (Aprilia) la vittoria in gara1 ad Assen . Beffato Sykes (Kawasaki), che vede sfumare la sua rimonta, accontentandosi del 2°. Sul podio Rea (Honda, 3°), in lotta con il poleman Baz (4°, Kawasaki). E' 5° Elias (Aprilia) che batte Melandri (Aprilia, 6°). Seguono Davies (Ducati), Haslam (Honda) e Lowes (Suzuki). Canepa (Ducati) è 10° e miglior EVO in pista.

La prima manche olandese parte asciutta, anche se la pista presenta ancora delle insidiose chiazze di bagnato. Macchie che con l'asfalto freddo preoccupano non poco i piloti schierati in griglia. Detto che nemmeno ci arriva Foret, che cade nel giro d'ingresso, tradito proprio dalle difficili condizioni di aderenza.



Al via però gli animi si scaldano subito, con Guintoli che parte alla grande, seguito da Rea e dal duo Kawasaki, Sykes-Baz. Melandri si accoda e gestisce gli attacchi di Davies. Mentre al termine del primo giro cade subito Giugliano, finito largo in uscita di curva e tradito dal dell'asfalto viscido oltre il cordolo. Guintoli intanto prende il passo e allunga, lasciando Sykes, Baz e Rea in lotta tra di loro. Ma anche Tom esagera, finendo largo, perdendo la seconda piazza. Rientrando però "just in time" alle spalle dei due rivali. Giù anche Laverty che, dopo essere partito male, finisce a terra gettando al vento un buon ottavo posto. Se davanti sono scintille per il podio, appena dietro Melandri fa da apripista nella lotta per il quinto posto, gestendo gli attacchi degli scatenati Davies, Elias e Haslam.



Cala la prestazione di Guintoli al comando, mentre Sykes spreme la sua Kawasaki e, si negli ultimi, giri si porta negli scarichi dell'Aprilia. Rea intanto prova a difendere il terzo posto dagli attacchi serrati di Baz. Elias trova invece il guizzo per sfilare il quinto posto a Melandri, che si vede braccato anche dalla Ducati di Davies. Intanto ritrova il passo Canepa, che dopo essere sprofondato nelle retrovie per un errore, torna a mordere la decima posizione, braccato dalla Bimota di Badovini. Cade invece Iddon.



Fuma vistosamente la EBR 1190RX di May, che butta olio in pista. Immediata quindi la bandiera rossa, esposta nel giro 17. E' la fine della prima manche di Assen, congelata con Guintoli al comando, vincente davanti a Sykes e Rea. Una beffa per il campione del mondo che coccolava l'idea di prendere e passare il francese prima della bandiera a scacchi. Sfida rimandata quindi in gara2.