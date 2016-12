SBK, Assen: Loris Baz firma la Superpole e ringrazia la pioggia

Loris Baz (Kawasaki) ringrazia l'arrivo della pioggia, che mette fine in anticipo alla Superpole di Assen , lasciandogli il giro veloce in 1:34.357. Seguono senza possibilità di replica Guintoli (Aprilia, +0.488) e Sykes (Kawasaki, +0.954). Bene invece Melandri (Aprilia, +0.976) che pesca un 4° posto inaspettato, davanti a Rea (Honda) e Giugliano (Ducati). Ancora un ottimo 7° per Canepa con Ducati EVO, che precede le Suzuki di Laverty e Lowes .

SP1 - E' Chaz Davies che, con il tempo di 1:35.507, si prende la testa della prima parte di qualifica, beffando Melandri per +0.255. Il ravennate si accoda, ma rientra comunuque nella SP2. Fuori gioco invece Camier (BMW), che è terzo, ma con +0.927 di ritardo e seguito da un'ottimo Badovini (Bimota, +1.040). Si accodano poi Salom, Iddon, Corti (MV Agusta, +1.381), Guarnoni, Morais e Scassa (+1.836).



SP2 - A 6 minuti dal termine è Baz che rompe gli indugi, portandosi davanti a tutti con il giro veloce in 1:34.357. Un best lap che lascia tutti stupiti, relegando Guintoli in seconda piazza e staccato di quasi 6 decimi. Ma è il segnale che apre le danze, tutti a caccia della Kawasaki, con tutti i piloti in pista per cercare il tempone. Peccato che i commissari espongano quasi contemporaneamente la bandiera bianca, perché la pioggia prevista è arrivata. Situazione che di fatto mette fine alla qualifica prima del tempo, privando lo show della lotta finale, ma consegnando a Baz la sua prima Superpole in carriera. Sfida comunque rimandata alle due manche di domenica, che si prospettano tiratissime.