Superbike, Giugliano e Ducati al comando ad Assen

Come previsto e soprattutto sperato, la 1199 Panigale ha confermato di trovarsi bene sul tracciato tortuoso di Assen, staccando un tempo (quattro decimi più lento del record firmato Rea nel 2010) che è risultato inavvicinabile per tutti gli altri compagni di pista. Giugliano, non contento della prestazione, ha continuato a spingere per migliorarsi, incappando però in una scivolata senza conseguenze all'ingresso dell'ultima variante prima del traguardo. Un altro che ama l'Olanda è Jonathan Rea, che in pratica corre in casa visto che il suo team ha sede proprio qui. Se Ducati e Honda hanno sorpreso, ma fino a un certo punto, la Kawasaki si è confermata la moto più completa, piazzando l'iridato Tom Sykes alle spalle due due "fuggitivi" e Loris Baz sesto. Tra loro si è infilata la ritrovata Suzuki di Alex Lowes (Laverty è 7°) e l'altra Rossa di Borgo Panigale, quella di Chaz Davies. Insomma, gli unici a non ridere sono gli uomini dell'Aprilia. Perché Sylvain Guintoli e Marco Melandri non sono parsi particolarmente brillanti, chiudendo staccati sia in termini di posizione, sia di prestazione, non riuscendo a fare un passo importante in avanti rispetto alla mattinata. E le difficoltà della RSV4 sono confermate dal 13° tempo di Toni Elias. Il tempo per rimediare c'è, ma partire all'inseguimento non è mai piacevole. Quanto alle Evo, la migliore è la Ducati di Niccolò Canepa davanti alla Bmw di Leon Camier. Bene, ma non benissimo la Bimota, 14.a con Badovini, almeno perché dopo lo strepitoso esordio di Aragon, la si vuole vedere ancora più avanti. Dove non riesce a stare l'altra rientrante, la MV Agusta, visto che Claudio Corti è solo 18° in mezzo a un sacco di Evo, tra cui le Kawasaki di Scassa (21°) e Fabrizio (22°). Sta decisamente peggio la Ebr: Yates è 26°, May 27°.