Superbike, Melandri e Giugliano ad Assen per la prima vittoria

Aprilia e Ducati, Marco Melandri e Davide Giugliano. L'Italia della Superbike punta su Assen, dove domenica si corre il terzo round del Mondiale, con un solo obiettivo: ottenere la prima vittoria della stagione di un pilota italiano. In particolare, c'è attesa per Melandri, che finora non ha del tutto convinto, nonostante alla vigilia il binomio Noale-Ravenna fosse uno dei più gettonati per il titolo. Invece, almeno finora, Macio ha faticato, anche se ad Aragon è riuscito a salire sul podio per la seconda volta quest'anno dopo Phillip Island. "Assen è una pista unica e arrivarci dopo una gara come Aragon mi dà tanta motivazione e voglia di migliorarmi ancora. Spero il meteo non sia troppo incerto e di fare una buona qualifica, perchè superare ad Assen non è cosa semplice. In ogni caso la mia Aprilia RSV4 sará all'altezza e non vedo l'ora di tornare in pista", ha detto Melandri.