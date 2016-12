Superbike, Aragon: Tom Sykes vince anche in gara2

Partenza fotocopia di gara1 per le Kawasaki, con Sykes subito al comando e Baz in scia. Ma è Rea che si prende il terzo posto seguito da Giugliano. Tenta la rimonta di Melandri che si porta in quinta piazza, infilando proprio Giuntoli. Ma è Davies che scala le posizioni più velocemente e in poche curve passa entrambe le RSV4 Factory, a cui si accoda anche quella di Elias. Ai margini della top ten Haslam resiste agli attacchi della Suzuki Laverty, mentre Lowes finisce a terra. Imitato poco dopo proprio da Davies, che esagera e carambola nella via di fuga con la sua Panigale 1199R.



Dopo 7 giri Melandri trova lo spunto buono per infilare Giugliano e portarsi appena sotto il podio. Allo stesso modo dalle retrovie torna a farsi vedere Laverty, che con la Suzuki guadagna la settima piazza, dopo essersi liberato facilmente di Elias ed Haslam. Mentre Camier con la BMW è 10°, in lotta con Canepa su Ducati e Salom su Kawasaki, tutti con le EVO. Ed è proprio la verdona giapponese che infila la rossa italiana e va all'attacco della blu tedesca. Perde intanto, inesorabilmente, terreno Giugliano che si vede passare anche da Guintoli.



Cade Guarnoni. Davanti Melandri passa Rea e sale virtualmente sul podio. Mentre Baz prova a prendere la scia di Sykes, che non riesce a scappare come in gara1. Rea intanto soccombe all'attacco di Guintoli, che lo passa in fondo al rettilineo. Ma sono i primi tre a regalare spettacolo negli ultimi giri. Baz sferra l'attacco a Sykes, che però è bravo a girare stretto e restare al comando. Il francese apre suo malgrado un varco in cui si infila lesto Melandri, che si prende il 2° posto. Loris non ci sta e spreme il gas per riprendere l'Aprilia.



Sono le ultime curve, Melandri ci prova e al rampino a sinistra si butta dentro, ma va largo. E' quello che vuole il duo sulle ZX-10R che approfitta per andare a tagliare il traguardo davanti all'Aprilia. Quindi doppietta di Sykes e giornata trionfale per la Kawasaki, grazie a Baz ancora 2°. Un centro che vale anche la testa della classifica mondiale, con 75 punti per Tom e 71 per Loris. Marco è 3° dopo una bella rimonta, davanti al compagno di box Guintoli. Mentre la Ducati di Giugliano si deve piegare anche alla Suzuki di Laverty, 6°. Strepitoso esordio della Bimota con Ayrton Badovini che ha chiuso due volte in zona punti, anche se di punti non ne prenderà fino a quando non verranno prodotte almeno le 125 BB3 stradali previste dal regolamento.