Superbike, Aragon: Tom Sykes vince in solitaria in gara1

Al via le due Kawasaki tengono la posizione e si piazzano saldamente al comando della corsa, marcate strette dalla Ducati di Giugliano. Mentre il duo Aprilia si vede sfilare dalla Honda di Rea. Grande guizzo di Elias che si porta alle spalle di Davies 7°, saltando in poche curve anche le Suzuki. Subito fermo Corti, che riporta la MV Agusta ai box per un problema elettrico/elettronico. Qualche giro di assestamento e Giugliano sferra l'attacco a Baz, sfilandogli il 2° posto, entrando deciso nel rampino a sinistra in discesa. Mentre si avvicina Rea, che ricuce il distacco dai primi, tirandosi dietro le Aprilia di Melandri e Guintoli. E dopo un dritto, a questo gruppo si accoda anche Davies con la 1199 Panigale R.



Metà gara e Sykes conduce con già +3" di vantaggio sugli inseguitori. Ovvero Baz che si riporta davanti a Giugliano, che sembra in difficoltà nel tenere il passo del francese. Resiste invece Rea, che anzi prova a farsi sotto al ducatista, gestendo il 4° posto e tenendo sempre dietro le Aprilia ufficiali. Nelle prime retrovie, Lowes è 8°, in lotta con Elias, Haslam e un Laverty un po' sotto tono. Sulle prime Eugene si trova in difficoltà sulla regolarità e il passo di gara, ma poi trova il ritmo buono per scavalcare questo gruppo. E' scatenato Davies, che si porta in quinta piazza, passando senza troppi problemi le RSV4 di Melandri e Guintoli. Un bel confronto Ducati vs. Aprilia, che questa volta finisce a favore della rossa di Borgo Panigale. E' però Melandri che entra in crisi, vedendosi superare anche da Laverty, in rimonta, oltre che dagli altri outsider Elias, Haslam e Lowes.

E' l'ultimo giro quando Rea trova la scia di Giugliano e s'infila senza aspettare, conquistando il podio. Il ducatista prova la risposta immediata nell'ingresso al rampino a sinistra, ma va al contatto con la Honda. Inevitabile la caduta per Davide, che però risale in sella al volo per raggiungere il traguardo. Intanto Sykes taglia il traguardo e centra il primo successo stagionale, con tanto di doppietta per la Kawasaki grazie al 2° posto di Baz.