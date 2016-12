Superbike: cancellato il GP di Russia in programma per il 21 settembre

Dorna WSBK Organization e YMS Promotion, l'azienda organizzatrice della tappa del Mondiale Superbike in Russia, hanno deciso di annullare il round in programma al Moscow Raceway il prossimo 21 settembre. L'attuale situazione politica impedisce ad alcuni partner essenziali per lo svolgimento delle attività, di partecipare alla preparazione dell'evento. Gli organizzatori confidano che si possa correre nel 2015, e fino al 2021 come da contratto.