Superbike: Marco Melandri vola nel terzo turno di libere di Aragon

E' Marco Melandri (Aprilia RSV4) che si porta al comando del terzo turno di prove libere sul tracciato di Aragon, con il tempo di 1:57.686. Seguono il campione del mondo in carica, Sykes (Kawasaki ZX-10R, +0.246) che beffa per 4 millesimi Davies (Ducati 1199R). Mentre sono 5 i millesimi che relegano al 4° posto l'altra Kawasaki di Baz. In scia anche Giugliano (Ducati 1199R, +0.299) 5° davanti a Guintoli (Aprilia RSV4) e Rea (Honda CBR1000RR).