Superbike, Bimota in pista ad Aragon

Ci sarà anche la Bimota al via della gara di Aragon, seconda tappa del Mondiale Superbike in programma il 13 aprile. Il team Alstare, che schiera Ayrton Badovini e Christian Iddon sulle BB3 motorizzate Bmw in versione Evo, figura infatti tra gli iscritti della prova spagnola. La squadra della Casa riminese sarà in pista con una speciale deroga di Fim e Dorna, i cui rappresentanti hanno verificato lo stato della produzione stradale, in quanto non ha ancora realizzato i 125 esemplari minimi richiesti dal regolamento per partecipare al campionato iridato.