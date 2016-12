Superbike, Giugliano e la Ducati sempre davanti nei test

Se due indizi fanno una prova, la Ducati è sulla strada giusta per tornare a vincere in tempo breve in Superbike. A Jerez, nella seconda giornata di test, Davide Giugliano è stato ancora il più veloce con il tempo di 1'40"166 (quasi mezzo secondo più veloce della Superpole 2013), precedendo le Kawasaki di Tom Sykes (il cui crono è ufficioso visto che non ha montato il transponder) e Loris Baz, terzo a poco più di un decimo. Seguono Jonathan Rea con la prima delle Honda e Chaz Davies con l'altra 1199 Panigale. Le Aprilia di Sylvain Guintoli e Melandri sono sesta e settima.