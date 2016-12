Superbike, Bmw: Camier al posto di Barrier

E' Leon Camier il pilota scelto dalla Bmw per sostituire l'infortunato Sylvain Barrier , reduce da un grave incidente automobilistico. Il pilota britannico, ex Suzuki , debutterà ad Aragon e resterà in sella alla S1000 RR Evo Sbk del Team Motorrad Italia finché il francese non potrà tornare in pista (fortunatamente le sue condizioni sembrano essere in ripresa). L'inglese avrebbe dovuto debuttare in MotoGP con la Iodaracing, ma all'ultimo l'accordo è saltato per problemi economici.

"Non vedo l’ora di entrare a far parte della mia nuova squadra - ha commentato Camier - . Da quanto so la BMW ha un grande potenziale e questo rappresenta davvero un’ottima possibilità per me. Mi sono seduto sulla moto in versione standard ed è senza dubbio la più comoda sportiva stradale su cui io sia mai stato, per cui spero di avere lo stesso feeling anche con quella che porterò in pista. Non vedo l’ora di iniziare. Naturalmente voglio formulare i miei migliori auguri a Sylvain. Spero che il suo recupero proceda secondo i piani e che possa star bene molto presto".