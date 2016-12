Superbike, la Honda rivede la luce

La Honda è ancora la grande malata del Mondiale Superbike e per questo la squadra ha deciso di svolgere una tre giorni di test provati sulla pista di Cartagena. Sul tracciato spagnolo hanno girato i due piloti titolari, Jonathan Rea e Leon Haslam, insieme al collaudatore Michele Magnoni. Per la prima uscita dopo la gara di Phillip Island, si è lavorato sulla ciclistica (è stato portato un nuovo forcellone), ma anche se non soprattutto sull'elettronica e in particolare sul controllo di trazione. Ora la squadra si sposterà a Jerez, per altri tre giorni di prove, questa volta collegiali, insieme alle altre squadre del campionato.