Superbike, MV Agusta riparte ambiziosa

La squadra, la cui denominazione ufficiale è Team MV Agusta Reparto Corse - Yakhnich Motorsport, godrà dalla stretta collaborazione tra MV Agusta e Yakhnich Motorsport sul fronte della gestione sportiva e dello sviluppo tecnico. Da questa collaborazione nasceranno in futuro anche le attività commerciali relative alla produzione e vendita di parti racing e delle moto da corsa per i clienti sportivi. Tre i piloti schierati: Corti con la F4 RR in Superbike, Cluzel e il russo Vladimir Leonov con la F3 675 in Supersport. Il presidente di MV Agusta, Giovanni Castiglioni, ha chiari gli obiettivi. "Non ci interessa partecipare, vogliamo vincere. In Supersport puntiamo a stare nei primi tre. Quella in Superbike sarà una stagione di sviluppo, anche se le speranze non mancano”, ha ammesso.