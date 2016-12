Supersport, la MV Agusta torna a vincere dopo 38 anni

Epilogo sfortunato per Kennedy, sceso in pista nonostante la frattura al tallone destro. Una volta completate le procedure di pulizia della pista, la nuova gara da cinque giri ha visto il via con Kenan Sofuoglu subito al comando. Il tre volte campione del mondo Supersport è stato vittima, così come il rivale Michael van der Mark, di una caduta al secondo passaggio: dei due, soltanto van der Mark è riuscito a tornare in sella, non riuscendo però a chiudere in zona punti. Con due dei papabili per il successo di gara fuori gioco, altri cinque piloti hanno dato vita ad una spettacolare battaglia per la vittoria. Dopo una bagarre serrata, Cluzel è riuscito ad avere la meglio su KevCoghlan e Raffaele De Rosa, rispettivamente secondo e terzo al traguardo. Appena fuori dalla top 3 invece Florian Marino, quarto, e Roberto Tamburini, quinto.