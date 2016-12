Superbike: Lowes il più veloce nelle seconde libere

Dopo un primo turno fortemente condizionato dalla pioggia, che ha visto solo pochi piloti in pista, la sessione pomeridiana è stata caratterizzata da una situazione della pista pressoché perfetta, che ha permesso a tutti i protagonisti della competizione di sfruttare al meglio i quarantacinque minuti a loro disposizione. Lowes, rookie dalle grandi aspettative nel Mondiale Superbike, ha preso da subito il comando delle operazioni seguito dal compagno di squadra Laverty, mantenendo la leadership fino alla bandiera a scacchi. Nei minuti finali della sessione, Melandri è riuscito a risalire fino al secondo posto, davanti al connazionale Davide Giugliano (Ducati) ed a Tom Sykes (Kawasaki), anche quest'ultimo in risalita nelle fasi conclusive. Il campione in carica, dopo di un'uscita di pista, ha recuperato subito la concentrazione, riuscendo nel giro successivo a far segnare il suo miglior crono di giornata. Loris Baz, che di Sykes è il compagno di squadra, è invece incappato nella sua terza caduta della settimana, uscendone fortunatamente illeso. Il giovane francese ha concluso ottavo dietro a Leon Haslam (Honda), settimo, a Eugene Laverty (Suzuki) ed a Jonathan Rea, capace di agguantare la top-5 al suo ultimo tentativo disponibile. Chaz Davies (Ducati) è stato protagonista di uno spettacolare highside alla curva 9, a seguito del quale è stato trasportato al centro medico del circuito per controlli. Il vincitore di gara 1 dello scorso anno a Phillip Island, SylvainGuintoli (Aprilia), ha invece completato la top-10. Battaglia a tre per la dodicesima posizione per tre piloti della classe EVO, con Niccolò Canepa (Ducati) che ha avuto la meglio su Fabien Foret (Kawasaki) e David Salom (Kawasaki).