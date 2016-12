La Superbike in esclusiva su Mediaset

Mediaset per il secondo anno consecutivo trasmette in esclusiva in chiaro tutta la stagione 2014 del Campionato del Mondo Superbike (WSBK). Tutto in chiaro e in diretta su Italia 1 e Mediaset Italia 2, per un totale di 14 ore a weekend. Si parte sabato 22 febbraio 2014, con il gran premio d’Australia sul circuito di Phillip Island: prove libere, qualifiche ufficiali, warm up e gare delle categorie Superbike, Supersport e Superstock. La telecronaca di qualifiche e gare, su Italia 1 e Mediaset Italia 2, è affidata alla “Voce del Motociclismo” Guido Meda, con il commento tecnico dell'ex campione del mondo Max Biaggi.

Mediaset Italia2 trasmetterà in esclusiva in chiaro e in diretta tutto il weekend motociclistico di tutte e tre categorie impegnate nella competizione, dalle prove libere fino alle gare.

Italia 1 trasmetterà in esclusiva in chiaro, in diretta e in alta definizione su Italia 1 HD (canale 506 del Digitale Terrestre) le superpole e le gare della categoria Superbike. Tutte le qualifiche, i warm up e le gare sono rigorosamente in formato 16:9 Inoltre, su www.sportmediaset.it si potrà seguire in live streaming l’intero weekend del Campionato del Mondo Superbike, in simulcast con Italia 1 e Mediaset Italia 2.

L’utente potrà anche commentare live l’evento, che, una volta concluso, sarà fruibile in qualsiasi momento anche su Videomediaset.it, con servizi, interviste e gare integrali. Al termine di ognuna della due gare della categoria Superbike, andrà in onda il programma “Fuori Giri”, con i commenti a caldo e le interviste ai piloti. Produttore esecutivo: Andrea Cavalli.

La programmazione del GP d’Australia su ITALIA 1 e ITALIA 1 HD

Sabato 22 febbraio

Italia 1/HD si collegherà con il circuito di Phillip Island dalle ore 04.45

Ore 05.00 diretta superpole categoria Superbike

Domenica 23 febbraio

Italia 1/HD si collegherà con il circuito di Phillip Island dalle ore 01.30

Ore 02.00 diretta gara 1 categoria Superbike (in replica alle ore 14.00)

Italia 1/HD si collegherà con il circuito di Phillip Island dalle ore 04.10

Ore 04.40 diretta gara 2 categoria Superbike (in replica alle ore 15.00)

La programmazione del GP d’Australia su MEDIASET ITALIA 2

Sabato 22 febbraio

Mediaset Italia 2 si collegherà con il circuito di Phillip Island dalle ore 04.55

Ore 05.00 diretta superpole categoria Superbike

Domenica 23 febbraio

Mediaset Italia 2 si collegherà con il circuito di Phillip Island dalle ore 01.30

Ore 02.00 diretta gara 1 categoria Superbike

Ore 03.10 diretta gara categoria Supersport

Ore 04.40 diretta gara 2 categoria Superbike