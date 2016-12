Superbike: una app per i pronostici

Grande novità tecnologica quest’anno per Eni, title sponsor e official supplier del Campionato del Mondo Eni FIM Superbike, con la creazione di “SBK eni Cup 2014”, un’App legata alla competizione motoristica che consente di vincere fantastici premi, effettuando pronostici sull’esito delle gare per ciascuno dei 14 round previsti in calendario. Non saranno però premiati solo coloro che accumuleranno i punteggi più alti con i pronostici: i primi 100 utenti che scaricheranno e si registreranno all’applicazione (disponibile sia per IoS che per Android) potranno infatti aggiudicarsi un silver pass che consentirà l’accesso a tribuna e paddock per le gare italiane del Campionato del Mondo Eni FIM Superbike 2014 (Imola, 10-11 maggio e Misano, 21-22 giugno).

La sfida continuerà nel weekend 22-23 febbraio con la tappa inaugurale di Phillip Island, Australia. Giocare ed accumulare punti con l’App “SBK eni Cup 2014” è molto semplice: basta creare la griglia di partenza per Superpole, Gara1 e Gara2 e piazzare i piloti preferiti nell’ordine di arrivo. Per Gara 1 e Gara 2 ci si potrà divertire anche con i pronostici su “Miglior Team” e “Giro più veloce”. Tanti i premi in palio: orologi Tissot, buoni viaggio per un weekend per assistere a una delle gare in campionato e buoni carburante eni. Inoltre, i tre giocatori che a fine campionato avranno ottenuto più punti, si spartiranno un montepremi finale complessivo di 3.000 euro in buoni carburante eni.

Per ulteriori informazioni sul concorso è possibile consultare il regolamento sul sito eniracing.com. Il concorso è valido dal 18 febbraio al 2 novembre 2014 ed è rivolto a persone fisiche maggiorenni residenti/domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino. Per partecipare al concorso è necessario disporre di un indirizzo e-mail personale valido o un account Facebook attivo.