Superbike: Sykes il più veloce nei test in Australia

All’inseguimento di Sykes troviamo la coppia Suzuki. Laverty e Lowes hanno viaggiato su ritmi che confermano la crescita decisa della GSX. Quarto Marco Melandri che ha fatto un passo in avanti rispetto alla prima giornata avvicinando l’Aprilia alle prestazioni della Suzuki. Ottimo quinto tempo per Davide Giugliano con la Ducati Panigale che sembra lontana parente di quella che si era esibita nella passata stagione. Nella categoria Evo Niccolò Canepa – sempre in sella a Panigale - è ancora il migliore con l’undicesimo tempo assoluto. Una brutta caduta ha visto protagonista Luca Scassa. Per lui frattura del bacino e debutto iridato rimandato alla gara di Aragon di aprile. Sospetta frattra della clavicola sinistra invece per il francese Jeremy Guarnoni.