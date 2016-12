Superbike, cresce il numero degli iscritti

La nuova formula Evo (10 moto in griglia) ha ridato linfa alla Superbike come conferma l'elenco degli iscritti diffuso da Fim e Dorna. In attesa dell'omologazione della Bimota, che dovrebbe arrivare a breve, i piloti partecipanti sono ben 25 e di questi sette sono italiani, più eventualmente Badovini con la BB3 riminese. Il campione del mondo Tom Sykes vestirà il numero 1. Tre new entry tra i costruttori: MV Agusta, EBR e, come detto, Bimota.