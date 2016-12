Superbike, la Suzuki domina i test di Portimao

Rischia di essere la Suzuki la carta sparigliatutto del Mondiale Superbike 2014 . Alex Lowes ed Eugene Laverty sono stati infatti i più veloci nel "weekend lungo" di test sul circuito portoghese di Portimao. E' vero che mancava la Kawasaki dell'iridato Sykes, ma in pista c'erano Aprilia, Ducati e Honda. Lowes ha chiuso in 1'42"5, precedendo di un decimo Laverty. Il ducatista Giugliano e l'hondista Rea, terzo e quarto, si sono fermati a 1'42"9, mentre Melandri con la moto di Noale è stato quinto in 1'43"1.

Insomma, la GSX-R che solo pochi mesi fa era una cenerentola del campionato, potrebbe ritrovarsi a lottare per il podio. I tempi di Lowes e Laverty, noostante il meteo non sia sempre stato favorevole con tanta pioggia all'inizio, sono molto buoni se è vero che Sykes lo scorso anno arrivò a 1'42"475 in gara e a 1'41"360 in Superpole. Lowes è anche caduto nel finale dell'ultima giornata di prove, altrimenti avrebbe potuto limare ancora il suo crono. E se si pensa che Laverty, in teoria il caposquadra, deve ancora prendere le misure rispetto a una moto completamente diversa dalla RSV4 a cui era abituato, si può immaginare il potenziale della formazione di Paul Denning.

Ma segnali positivi sono arrivati anche da Ducati e Honda. Davide Giugliano e Jonathan Rea sono stati i migliori su 1199 e CBR, facendo un discreto passo in avanti rispetto al disastroso 2013. A Borgo Panigale hanno lavorato sulle nuove sospensioni Ohlins 2014, la forcella RSP25 e l’ammortizzatore RSP40. I due piloti hanno lavorato molto, con i rispettivi tecnici, sul setup della 1199, cercando di ottimizzare il grip e l'assetto, mentre i giapponesi si sono concentrati soprattutto sull'elettronica, vero tallone d'Achille della moto.

Assente Guintoli, reduce dalla seconda operazione alla spalla destra infortunata lo scorso anno e che sarà comunque al via a Phillip Island, l'Aprilia ha concentrato tutti i suoi sforzi su Marco Melandri. Il ravennate ha però incontrato qualche problema inatteso di set-up. "I primi due giorni viste le condizioni difficili sono stati, ovviamente, un po' sprecati - ha spiegato Macio, affiancato dal tester Alex Hofmann - . L'ultima è stata una giornata particolare, abbiamo fatto molti progressi per quanto riguarda l'elettronica mentre abbiamo avuto qualche problema in più con la ciclistica. La pista andava migliorando, quindi metteva più in crisi il setting. Verso la fine del test abbiamo iniziato a capire quale fosse la direzione giusta per il mio stile di guida, peccato aver perso l'ultima mezz'ora (per l'olio lasciato in pista dalla caduta di Lowes, ndr) dove potevamo cercare il giro veloce. Sono dispiaciuto per questo ma di positivo c'è che abbiamo le idee più chiare, speriamo di riuscire a tornare in pista per un test prima della partenza per Phillip Island". Prosegue, infine, l'apprendistato della MV Agusta. Claudio Corti ha chiuso con il nono tempo, alle spalle anche della Bmw Evo di Barrier (a solo 1"5 dalle Sbk vere), frenato da guai di elettronica e in particolare del ride-by-wire. "Ma si tratta solo di avere pazienza", ha tranquillizzato il pilota comasco. Rimanendo nell'ambito Evo, la Kawasaki ha ufficializzato un programa ufficiale, affidando la ZX10-R allo spagnolo David Salom.