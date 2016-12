Superbike, anche la Bimota nel Mondiale

Dopo Aprilia, Ducati e MV Agusta, un'altra casa italiana parteciperà al prossimo Mondiale Superbike. Si tratta della Bimota, per il cui ritorno verrà portata in pista dal team Alstare di Francis Batta, fresco di accordo pluriennale con il costruttore riminese e reduce da una poco fortunata esperienza con le Panigale 1199 ufficiali. La squadra belga farà scendere in pista le BB3 motorizzate Bmw, ancora in attesa di omologazione Fim, con la formula Evo. I piloti saranno Ayrton Badovini e l'inglese Christian Iddon.

Alstare avrà la missione di sviluppare questa moto, con il supporto di Bimota, per trasformarla in una macchina vincente e far tornare entrambe le aziende al successo. Il tutto è nato all'Eicma, dopo l'incontro tra Batta e i nuovi proprietari della Bimota, Marco Chiancianesi e Daniele Longoni. Il primo progetto non prevedeva le corse, ma la storia di Bimota e Alstare, fatta di successi nel mondiale Sbk, non poteva non portare alla nascita di una scuderia. Di questa sfida farà parte anche Giuliano Rovelli, che nel 2013 ha fatto correre le MV Agusta in Supersport, con il suo marchio ParkinGo, presente come partner e sponsor del team.