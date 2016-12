La Superbike inglese "vola" a Cadwell Park

Se a correre fossero campioni del motocross come Cairoli, Herlings o Villopoto, non ci sarebbe nulla di cui stupirsi. Il fatto è che a Cadwell Park fa tappa il campionato inglese di velocità e in pista ci sono le Superbike. Così fa impressione vedere come i piloti affrontano il tratto dell'ormai famoso salto. Per la cronaca, le immagini si riferiscono alla stagione appena conclusa e il numero 2, il più applaudito dal pubblico, è l'australiano Joshua Brookes, vecchia conoscenza del Mondiale, capace di far volare, letteralmente, la sua Suzuki Tyco.