Superbike, Alex Lowes sulla Suzuki

Come previsto, sarà Alex Lowes ad affiancare Eugene Laverty sulla Suzuki nel prossimo Mondiale Superbike . La squadra di Paul Denning ha infatti ufficializzato l'ingaggio del 23enne inglese, campione nazionale Sbk e fratello gemello dell'iridato Supersport, oggi pilota di Moto2, Sam, per la stagione 2014. Lowes ha già provato la GSX-R in due test invernali a Jerez, in cui ha destato un'ottima impressione.

“E’ fantastico – ha commentato Lowes – . E’ una grande opportunità per me e non vedo l'ora di iniziare. Ho fatto un paio di test per incominciare a conoscere squadra e moto e ringrazio la Honda per avermi concesso il permesso. La GSX-R mi è sembrata subito una gran moto, penso che mi divertirò molto a guidarla. Proverò a imparare il più possibile da Eugene e poi cercherò di batterlo. So che sarà un anno di apprendistato per me, ma lo aspetto con impazienza”. Contento anche il team manager Denning: “Alex era la prima scelta per il 2014 e ha dimostrato velocità e capacità di imparare nei primi test. Ha corso una stagione spettacolare nel campionato britannico mostrando tenacia e maturità, considerando la sua giovane età. La velocità e l’esperienza di Eugene gli saranno d’aiuto per la sua prima stagione nel Mondiale e non potremmo essere più felici per la nostra squadra”.