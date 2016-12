Superbike, il team Althea torna con la Ducati

Il team Althea Racing ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Ducati per partecipare al Mondiale Superbike 2014 nella categoria Evo con una 1199 Panigale. A portare in gara la Rossa è stato chiamato Niccolò Canepa , pilota da tempo nell'orbita di Borgo Panigale. Il binomio Althea Racing e Ducati quindi si ricompone dopo una breve parentesi della squadra di Genesio Bevilacqua con l'Aprilia.

"Sono davvero felice di tornare a collaborare con Ducati - ha detto Bevilacqua - , un’azienda con cui abbiamo raggiunto grandi successi e risultati prestigiosi, che siamo intenzionati a ripetere. Sono certo che il prossimo anno potremo regalare nuove soddisfazioni ai nostri tifosi e consacrare definitivamente Canepa tra i top rider del mondiale Superbike. Nutro una grande fiducia in Niccolò e sono sicuro che sia il pilota giusto per questo nostro nuovo e stimolante progetto. Voglio ringraziare la Ducati per la fiducia accordataci, che sono certo la nostra squadra saprà ripagare con il massimo impegno".