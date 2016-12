Superbike, gara-1 alle 10.30 e gara-2 alle 13.10

Fim e Dorna hanno ufficializzato il programma orario della prossima stagione mondiale della Superbike. Come preannunciato, la categoria regina correrà le due manche in anticipo rispetto a quanto fatto finora. Gara-1, infatti, è in programma per le ore 10.30, mentre gara-2 si disputerà alle 13.10. In mezzo spazio alla Supersport (11.40), mentre la Superstock 1000 chiuderà la domenica alle 14.15. Dalle 8.40 alle 9.40 i tre warm-up.