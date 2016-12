La Buell sbarca nel Mondiale Superbike

Grandi le attese per la prima volta di una moto americana nella storia del Mondiale Sbk. "Oltre tre decenni di esperienza ingegneristica, nella produzione e nelle corse, si ritrovano in tutte le moto EBR", ha spiegato Erik Buell, fondatore della Buell Motorcycle Company ed ex pilota che ha combattuto tante battaglie in pista con alcuni fra i grandi motociclisti del passato.



"La EBR 1190RX dispone di una struttura tecnologica unica e ottimizzarla, adattandola alle varie competizioni, è un’attività che richiede tempo - ha aggiunto -. Con lo stop invernale ai test, dovremo attendere per capire a che punto siamo in termini di passo e di prestazioni. Nessuno si aspetta di arrivare a podio nella nostra stagione di debutto, ma daremo il massimo, imparando e migliorando ad ogni occasione". "Siamo fiduciosi che EBR porterà una pagina di storia entusiasmante nel Campionato e sicuri che i risultati non tarderanno ad arrivare", ha concluso.



May e Yates approdano in WSBK dopo diverse stagioni di alto livello nella AMA Superbike. May, tra i protagonisti del campionato nazionale americano, ha corso nelle ultime due stagioni in sella ad una EBR, finendo a podio nel 2012 al Sonoma Raceway e concludendo al quinto posto in classifica. Yates, che ha all'attivo vent’anni di esperienza nel motociclismo professionistico, è entrato invece a far parte della squadra nel 2013, terminando la stagione con un buon ottavo posto, con un punto di vantaggio sul compagno di colori. Con l'ingresso di EBR, nell'edizione 2014 del Campionato Mondiale Superbike saranno otto i costruttori presenti.