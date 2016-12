Superbike, sparisce Monza dal calendario 2014

Saranno 14 le prove del prossimo Mondiale Superbike. La Fim ha reso noto il calendario provvisorio della stagione che si aprirà il 23 febbraio a Phillip Island e terminerà il 2 novembre, forse in Argentina, ma sicuramente in un paese extra europeo. Per quanto riguarda l'Italia, sparisce Monza, torna Misano e si conferma Imola. Due le tappe anche in Spagna. Tra le novità Sepang, in Malesia, e Phakisa, in Sudafrica. A Laguna Seca solo la Sbk.