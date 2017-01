Superbike, Corti sulla MV Agusta

Sarà Claudio Corti a portare in pista la MV Agusta nel prossimo campionato mondiale della Superbike . Il team Yakhnich Motorsport, che gestirà la F4 in pista, ha infatti annunciato la composizione delle sue squadre 2014. Oltre a Corti, 26enne comasco reduce dalla MotoGP, correranno in Supersport con la F3 anche il russo Vladimir Leonov e il francese Jules Cluzel. "Sono molto fiducioso delle potenzialità di questo team e felice che questo annuncio venga fatto proprio nel giorno del compleanno di mio papà, che come grande sogno aveva quello di riportare MV Agusta nelle massime competizioni", ha detto il presidente del marchio varesino, Giovanni Castiglioni.

Chiaramente contento Corti, che dopo essere stato appiedato dal Team Forward, ha trovato una sistemazione all'altezza delle sue ambizioni. "Quando mi è stato proposto di entrare in questo team non ho avuto alcun dubbio nel fare la mia scelta - ha detto Claudio - . Mi sento onorato e allo stesso tempo caricato di una grande responsabilità: quella di rappresentare assieme a tutto il team un grande e ambizioso progetto di una prestigiosa casa come MV Agusta, che ha fatto la storia del motociclismo. Insieme a tutto il team avremo un gran lavoro da fare in questo primo anno e sono pronto a dare il mio contributo con il massimo impegno, sfruttando l’esperienza fin qui fatta per potere raggiungere gli obiettivi preposti". Il debutto in pista è fissato per il 25 e 26 novembre a Jerez, insieme alla maggior parte dei team Superbike.