Superbike, Baz svetta nei test di Aragon

La Superbike è scesa in pista ad Aragon per una due giorni di test in vista della prossima stagione. Alla fine il più veloce è stato Loris Baz con la Kawasaki campione del mondo, che ha chiuso in 1'57"1 con gomme da tempo. Alle sue spalle Jonathan Rea sulla Honda, mentre la migliore delle Ducati è quella di Chaz Davies, terzo a mezzo secondo da Baz. Marco Melandri (Aprilia) è quarto in 1'58"0. Chiudono il gruppo Giugliano e Haslam.

Non ha partecipato a questa sessione il neo iridato Tom Sykes, tornato a casa di tutta fretta per stare vicino alla moglie, che ha iniziato il travaglio per mettere al mondo il loro primogenito. Assente anche Sylvain Guintoli, sottopostosi la settimana scorsa ad un intervento per risolvere l'infortunio alla spalla destra rimediato prima della gara di Mosca e che ne ha compromesso la competitività nell'ultima parte del Mondiale 2013. Il decorso e la riabilitazione procedono secondo programma, mentre il ritorno in pista è previsto per i primi mesi del prossimo anno. L'attesa, comunque, era per vedere la seconda uscita di Melandri in sella alla RSV4. "Sono stati due giorni molto interessanti - ha commentato Macio - , anche se complicati dalle basse temperature. Abbiamo lavorato sulla posizione di guida ed ho avuto modo di provare una RSV4 nella stessa configurazione utilizzata da Guintoli, accumulando tante informazioni utili. Ora aspettiamo una giornata migliore per quanto riguarda il meteo, per confrontare il materiale e scegliere la strada da seguire. E’ stato un bel test e non vedo l’ora di tornare in pista, per provare ad essere più veloce sul giro secco".