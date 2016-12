Superbike: Ducati ritorna con un team ufficiale nel 2014

Dopo aver annunciato i piloti ufficiali Chaz Davies e Davide Giugliano , Ducati ha definito anche la struttura operativa che scenderà in pista nella Superbike 2014 con la 1199 Panigale . Il Ducati Superbike Team sarà gestito dal reparto corse di Borgo Panigale che potrà contare sulla collaborazione di Feelracing . L'Ing. Ernesto Marinelli viene confermato Direttore del Progetto SBK Ducati, mentre Serafino Foti ricoprirà il ruolo di Team Manager.

La struttura di Feelracing sarà la stessa con cui Ducati ha già gestito il proprio impegno in SBK nel recente passato, ottenendo molti successi nel campionato per le moto derivate dalla serie. La squadra ripropone quindi una formazione collaudata e solida, capace di affrontare l'impegno agonistico 2014 con forti motivazioni e competenza. Il Ducati Superbike Team dipenderà direttamente dal Direttore Generale di Ducati Corse, Ing. Luigi Dall’Igna, al quale si affianca Paolo Ciabatti come Direttore Sportivo.