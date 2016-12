Superbike, dal 2014 niente più Superpole: si imiterà la MotoGP

In attesa di conoscere il calendario definitivo, oltre ai piloti e alle squadre iscritte al prossimo campionato, il governo della Superbike ha deciso di mettere mano al format del weekend. Le novità sostanziali riguardano gli orari delle gare e la modalità delle qualifiche. Ecco nel dettaglio i cambiamenti resi noti dalla Fim dopo l'ultima riunione della Sbk Commission.

- La lunghezza e l'orario delle sessioni di prove sarà rivisto. Il formato Sbk di prove libere e cronometrate si ispirerà a quello della MotoGP (con un numero di piloti direttamente qualificati alla Q2).

- Le gare di Superbike, Supersport, e Superstock 1000 si terranno dalle 10:30 alle 14:30. La prima manche della Sbk dovrebbe quindi aprire il programma domenicale. Alle 13 gara-2.

- E' stata istituita la patente a punti.

- Verranno accorciati i tempi della procedura di partenza, per velocizzare le operazioni in caso di bandiere rosse.

- Le gare di Superbike e Supersport saranno ridotte di due giri in caso di gara bagnata.